Critical Contrast: Maquia Capital Acquisition (MAQC) versus Its Rivals

Profitability
This table compares Maquia Capital Acquisition and its peers’ net margins, return on equity and return on assets.
|Net Margins
|Return on Equity
|Return on Assets
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-10.66%
|10.86%
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|-43.03%
|-34.74%
|-5.53%
Risk and Volatility
Maquia Capital Acquisition has a beta of -0.03, suggesting that its stock price is 103% less volatile than the S&P 500. Comparatively, Maquia Capital Acquisition’s peers have a beta of 1.45, suggesting that their average stock price is 45% more volatile than the S&P 500.
Valuation & Earnings
This table compares Maquia Capital Acquisition and its peers revenue, earnings per share (EPS) and valuation.
|Gross Revenue
|Net Income
|Price/Earnings Ratio
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-$960,000.00
|-376.67
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|$804.50 million
|$13.44 million
|-8.70
Institutional and Insider Ownership
12.4% of Maquia Capital Acquisition shares are owned by institutional investors. Comparatively, 57.7% of shares of all “Prepackaged software” companies are owned by institutional investors. 92.7% of Maquia Capital Acquisition shares are owned by insiders. Comparatively, 19.8% of shares of all “Prepackaged software” companies are owned by insiders. Strong institutional ownership is an indication that hedge funds, endowments and large money managers believe a company will outperform the market over the long term.
Summary
Maquia Capital Acquisition peers beat Maquia Capital Acquisition on 5 of the 9 factors compared.
About Maquia Capital Acquisition
Maquia Capital Acquisition Corporation does not have significant operations. It focuses on effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company intends to focus its search on technology-focused middle market and emerging growth companies in North America. Maquia Capital Acquisition Corporation was incorporated in 2020 and is based in Miami, Florida.
Receive News & Ratings for Maquia Capital Acquisition Daily - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings for Maquia Capital Acquisition and related companies with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.