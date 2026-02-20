Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (NYSEARCA:INFL) Sets New 12-Month High – Here’s What Happened

Posted by on Feb 20th, 2026

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (NYSEARCA:INFLGet Free Report)’s share price reached a new 52-week high on Friday . The stock traded as high as $51.89 and last traded at $52.1950, with a volume of 14153 shares. The stock had previously closed at $51.67.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Trading Up 0.5%

The firm has a market capitalization of $1.55 billion, a price-to-earnings ratio of -2,254.38 and a beta of 0.79. The company’s 50 day moving average is $47.52 and its 200-day moving average is $44.95.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Increases Dividend

The business also recently disclosed a quarterly dividend, which was paid on Wednesday, December 24th. Shareholders of record on Tuesday, December 23rd were issued a $0.102 dividend. This is an increase from Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF’s previous quarterly dividend of $0.10. This represents a $0.41 annualized dividend and a dividend yield of 0.8%. The ex-dividend date was Tuesday, December 23rd. Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF’s dividend payout ratio is presently -2,427.61%.

Institutional Trading of Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

A number of hedge funds have recently modified their holdings of INFL. Leavell Investment Management Inc. boosted its stake in shares of Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF by 32.3% in the third quarter. Leavell Investment Management Inc. now owns 45,121 shares of the company’s stock valued at $2,017,000 after buying an additional 11,020 shares during the period. Waterloo Capital L.P. acquired a new position in Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF in the 2nd quarter valued at $4,023,000. JPMorgan Chase & Co. raised its holdings in Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF by 15.1% in the 2nd quarter. JPMorgan Chase & Co. now owns 4,775,405 shares of the company’s stock valued at $201,379,000 after acquiring an additional 628,255 shares in the last quarter. Bank of Jackson Hole Trust bought a new stake in shares of Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF during the 2nd quarter valued at $60,000. Finally, Private Trust Co. NA grew its holdings in shares of Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF by 801.0% during the 2nd quarter. Private Trust Co. NA now owns 865 shares of the company’s stock worth $36,000 after purchasing an additional 769 shares in the last quarter.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Company Profile

The Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) is an exchange-traded fund that mostly invests in total market equity. The fund is an actively-managed fund seeking long-term capital growth in inflation-adjusted terms from companies expected to benefit, directly or indirectly, from inflation. INFL was launched on Jan 11, 2021 and is managed by Horizon Kinetics.

