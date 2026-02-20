Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (NYSEARCA:INFL) Sets New 12-Month High – Here’s What Happened

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (NYSEARCA:INFL – Get Free Report)’s share price reached a new 52-week high on Friday . The stock traded as high as $51.89 and last traded at $52.1950, with a volume of 14153 shares. The stock had previously closed at $51.67.
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Trading Up 0.5%
The firm has a market capitalization of $1.55 billion, a price-to-earnings ratio of -2,254.38 and a beta of 0.79. The company’s 50 day moving average is $47.52 and its 200-day moving average is $44.95.
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Increases Dividend
The business also recently disclosed a quarterly dividend, which was paid on Wednesday, December 24th. Shareholders of record on Tuesday, December 23rd were issued a $0.102 dividend. This is an increase from Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF’s previous quarterly dividend of $0.10. This represents a $0.41 annualized dividend and a dividend yield of 0.8%. The ex-dividend date was Tuesday, December 23rd. Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF’s dividend payout ratio is presently -2,427.61%.
The Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) is an exchange-traded fund that mostly invests in total market equity. The fund is an actively-managed fund seeking long-term capital growth in inflation-adjusted terms from companies expected to benefit, directly or indirectly, from inflation. INFL was launched on Jan 11, 2021 and is managed by Horizon Kinetics.
