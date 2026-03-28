Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) To Go Ex-Dividend on March 27th

Posted by on Mar 28th, 2026

Cabana Target Drawdown 10 ETF (NASDAQ:TDSCGet Free Report) declared a quarterly dividend on Thursday, March 26th, NASDAQ Dividends reports. Investors of record on Friday, March 27th will be paid a dividend of 0.055 per share on Tuesday, March 31st. This represents a c) dividend on an annualized basis and a dividend yield of 0.9%. The ex-dividend date is Friday, March 27th.

Cabana Target Drawdown 10 ETF Stock Down 0.3%

Shares of TDSC opened at $25.63 on Friday. The company has a market cap of $113.80 million, a P/E ratio of 24.88 and a beta of 0.44. Cabana Target Drawdown 10 ETF has a fifty-two week low of $21.79 and a fifty-two week high of $27.08. The firm’s 50 day moving average price is $26.39 and its 200 day moving average price is $25.67.

About Cabana Target Drawdown 10 ETF

The Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) is an exchange-traded fund that mostly invests in target outcome asset allocation. The fund is an actively managed fund-of-funds which aims to provide long-term growth that adjusts an asset allocation to pursue a targeted risk parameter of 10% from peak to trough. TDSC was launched on Sep 16, 2020 and is managed by Exchange Traded Concepts.

