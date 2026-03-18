SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) to Issue Dividend of $0.24 on March 18th

Posted by on Mar 18th, 2026

SanJac Alpha Low Duration ETF (NASDAQ:SJLDGet Free Report) announced a dividend on Monday, March 16th, NASDAQ Dividends reports. Investors of record on Tuesday, March 17th will be given a dividend of 0.24 per share on Wednesday, March 18th. The ex-dividend date is Tuesday, March 17th.

SanJac Alpha Low Duration ETF Price Performance

NASDAQ:SJLD opened at $25.23 on Wednesday. SanJac Alpha Low Duration ETF has a 12-month low of $24.96 and a 12-month high of $25.59. The firm has a 50-day moving average price of $25.41 and a 200 day moving average price of $25.42.

About SanJac Alpha Low Duration ETF

The SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) is an exchange-traded fund that mostly invests in investment grade fixed income. The fund is actively managed, aiming to provide current income while preserving capital and ensuring daily liquidity by investing in short-term, investment-grade US government debts. SJLD was launched on Sep 10, 2024 and is issued by SanJac Alpha.

Dividend History for SanJac Alpha Low Duration ETF (NASDAQ:SJLD)

