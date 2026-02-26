F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEARCA:ZTEN) to Issue $0.21 Monthly Dividend

F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEARCA:ZTEN – Get Free Report) announced a monthly dividend on Wednesday, February 25th. Shareholders of record on Thursday, February 26th will be given a dividend of 0.2099 per share on Friday, February 27th. This represents a c) annualized dividend and a yield of 4.9%. The ex-dividend date of this dividend is Thursday, February 26th.
F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF Price Performance
Shares of F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF stock traded down $0.18 during trading hours on Thursday, hitting $51.67. The company’s stock had a trading volume of 1,027 shares, compared to its average volume of 2,827. The business has a fifty day moving average of $51.45 and a 200 day moving average of $51.41. F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF has a 1-year low of $48.02 and a 1-year high of $52.15.
About F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
