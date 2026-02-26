F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEARCA:ZTEN) to Issue $0.21 Monthly Dividend

F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEARCA:ZTENGet Free Report) announced a monthly dividend on Wednesday, February 25th. Shareholders of record on Thursday, February 26th will be given a dividend of 0.2099 per share on Friday, February 27th. This represents a c) annualized dividend and a yield of 4.9%. The ex-dividend date of this dividend is Thursday, February 26th.

F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF Price Performance

Shares of F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF stock traded down $0.18 during trading hours on Thursday, hitting $51.67. The company’s stock had a trading volume of 1,027 shares, compared to its average volume of 2,827. The business has a fifty day moving average of $51.45 and a 200 day moving average of $51.41. F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF has a 1-year low of $48.02 and a 1-year high of $52.15.

About F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

The F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf (ZTEN) is an exchange-traded fund that mostly invests in investment grade fixed income. The fund tracks an index of equally weighted US investment grade corporate bonds with remaining term maturities of approximately ten years. ZTEN was launched on Jan 10, 2024 and is issued by F/m Investments.

