Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund Plans Quarterly Dividend of $0.30 (NYSEARCA:DIAX)

Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (NYSEARCA:DIAX – Get Free Report) declared a quarterly dividend on Monday, December 1st. Stockholders of record on Monday, December 15th will be paid a dividend of 0.301 per share on Wednesday, December 31st. This represents a c) dividend on an annualized basis and a dividend yield of 8.1%. The ex-dividend date of this dividend is Monday, December 15th.
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund Stock Performance
NYSEARCA:DIAX traded up $0.00 during midday trading on Tuesday, hitting $14.94. 10,277 shares of the company traded hands, compared to its average volume of 73,707. The firm’s fifty day moving average is $14.77 and its 200-day moving average is $14.48. Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund has a 12-month low of $12.42 and a 12-month high of $15.84.
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund Company Profile
