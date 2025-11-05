Analyzing Maquia Capital Acquisition (MAQC) and The Competition

Institutional & Insider Ownership
12.4% of Maquia Capital Acquisition shares are held by institutional investors. Comparatively, 57.7% of shares of all “Prepackaged software” companies are held by institutional investors. 92.7% of Maquia Capital Acquisition shares are held by insiders. Comparatively, 19.8% of shares of all “Prepackaged software” companies are held by insiders. Strong institutional ownership is an indication that endowments, hedge funds and large money managers believe a stock will outperform the market over the long term.
Earnings & Valuation
This table compares Maquia Capital Acquisition and its peers revenue, earnings per share and valuation.
|Gross Revenue
|Net Income
|Price/Earnings Ratio
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-$960,000.00
|-376.67
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|$804.50 million
|$13.44 million
|-5.37
Maquia Capital Acquisition’s peers have higher revenue and earnings than Maquia Capital Acquisition. Maquia Capital Acquisition is trading at a lower price-to-earnings ratio than its peers, indicating that it is currently more affordable than other companies in its industry.
Risk and Volatility
Profitability
This table compares Maquia Capital Acquisition and its peers’ net margins, return on equity and return on assets.
|Net Margins
|Return on Equity
|Return on Assets
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-10.66%
|10.86%
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|-42.96%
|-34.73%
|-5.53%
Summary
Maquia Capital Acquisition peers beat Maquia Capital Acquisition on 5 of the 9 factors compared.
About Maquia Capital Acquisition
Maquia Capital Acquisition Corporation does not have significant operations. It focuses on effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company intends to focus its search on technology-focused middle market and emerging growth companies in North America. Maquia Capital Acquisition Corporation was incorporated in 2020 and is based in Miami, Florida.
