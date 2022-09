Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (OTCMKTS:PSKOF) Raised to “Buy” at HSBC

HSBC upgraded shares of Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (OTCMKTS:PSKOF – Get Rating) from a hold rating to a buy rating in a research report sent to investors on Tuesday, The Fly reports.

PSKOF stock opened at 18.25 on Tuesday. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna has a twelve month low of 18.25 and a twelve month high of 18.25.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, together with its subsidiaries, engages in the extraction, processing, refining, storage, and wholesale of crude oil in Poland, Germany, the Czech Republic, Lithuania, Malta, Sweden, Slovakia, Hungary, Estonia, Latvia, Canada, and China. It operates through Refining, Petrochemical, Energy, Retail, and Upstream segments.

