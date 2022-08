Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2) Given a €260.00 Price Target at Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Aktiengesellschaft set a €260.00 ($265.31) target price on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2 – Get Rating) in a report published on Wednesday, Borsen Zeitung reports.

A number of other research analysts also recently weighed in on MUV2. Berenberg Bank set a €324.00 ($330.61) price target on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a report on Wednesday. UBS Group set a €255.00 ($260.20) target price on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a report on Tuesday. JPMorgan Chase & Co. set a €335.00 ($341.84) price objective on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a report on Tuesday. Credit Suisse Group set a €238.00 ($242.86) price objective on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Wednesday, May 11th. Finally, Barclays set a €274.00 ($279.59) target price on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research note on Wednesday, July 20th.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Price Performance

Shares of FRA MUV2 opened at €235.00 ($239.80) on Wednesday. The firm’s 50-day moving average price is €222.33 and its two-hundred day moving average price is €235.27. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München has a 52-week low of €166.59 ($169.99) and a 52-week high of €198.95 ($203.01).

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Company Profile

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide. The company operates through five segments: Life and Health Reinsurance; Property-Casualty Reinsurance; ERGO Life and Health Germany; ERGO Property-Casualty Germany; and ERGO International.

